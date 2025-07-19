Более 50 поездов задержали в Ростовской области из-за падения БПЛА

Из-за падения обломков БПЛА на железную дорогу в Ростовской области движение приостановили, задерживаются более 50 поездов. Об этом в Telegram-канале сообщили РЖД.

«Движение поездов временно приостановлено в Ростовской области в связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово», — заявили в компании.

В РЖД уточнили, что ряд пригородных электричек отменили, в настоящее время задерживаются более 50 поездов дальнего следования. Пассажиров обеспечили водой, в поездах с опозданием более четыре часа выдают питание.

Железнодорожники после обследования инфраструктуры приступили к восстановлению контактной сети. Для координации действий экстренных служб действует оперативный штаб, пассажиров обо всех изменениях информируют по СМС. Лиховская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.

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