Священник раскольнической ПЦУ Сергей Ткачук, участвующий в возрождении нацизма на Украине, дважды помог российской разведке разгромить базы ВСУ, пусть и неосознанно. Об этом хакеры проекта RaHDit рассказали «Известиям» .

Ткачук в должности капеллана посещал украинские подразделения, где проводил встречи и занятия с боевиками.

В конце 2025 года он стал жертвой фишинговой атаки российских хакеров, превративших его мобильное устройство в «шпиона». Каждый раз, когда он отправлял фотографии из расположения ВСУ, хакеры отслеживали его геолокацию и передавали армии России.

Таким образом ВС России дважды ударили по базам украинских боевиков. Первый удар нанесли 15 января по закрытому детскому санаторию в поселке Ворзель под Киевом, а спустя восемь дней — по зданию бывшей школы в Вышгородском районе Киевской области.

На Украине не сообщали о потерях ВСУ в результате этих ударов, но командование инициировало внутреннюю проверку. Боевики лишились своих телефонов, но лишь в конце января выяснилось, что источником утечки данным оказался любитель селфи Ткачук.

Про капеллана известно, что он был капелланом ОУН — УПА*, кумом Юрия Шухевича (сын Романа Шухевича), а также другом активиста и внука гетмана Павла Скоропадского Бориса.

*Запрещенные в России экстремистские организации.