Ночь возмездия. Одесса попала под массированный удар «Гераней»

«РВ»: десятки «Гераней» нанесли мощные удары по объектам ВСУ в Одессе

Российские военные атаковали объекты ВСУ в Одессе и области, слышны взрывы. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Десятки ударных дронов „Герань“ атакуют объекты врага в Одессе и области. Предположительно, атакованы ТЭЦ», — говорится в сообщении.

Украинские каналы опубликовали кадры с мощными прилетами в регионе.

Ранее российские «Герани» атаковали объекты ВСУ в Одесской области. Как предположил военный эксперт Василий Дандыкин, ударить могли по контейнерам с вооружением и боеприпасами, переданными Киеву западными партнерами.

До этого ГУР Минобороны Украины заявило, что российские войска впервые применили беспилотник «Герань-5». Этот дрон потенциально способен нести ракеты класса «воздух — воздух» Р-73.