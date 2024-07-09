Подстанция и нефтебаза загорелись из-за атаки БПЛА в Волгоградской области

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли атаку дронов ВСУ в Волгоградской области. Из-за падения обломков на территориях подстанции во Фролове и нефтебазе в Калаче-на-Дону возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Атаку зафиксировали в ночь на 9 июля. По словам губернатора, огнеборцы оперативно потушили пожар на подстанции во Фролове. Энергоснабжение на объекте не останавливалось, несмотря на падение обломков. Глава региона подчеркнул, что на месте ЧП на нефтебазе в Калаче-на-Дону работают сотрудники МЧС.

«Угрозы жилым объектам нет», — добавил Бочаров.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали территорию Астраханской области. В регионе в ночь на 9 июля военные нейтрализовали пять БПЛА. Еще одну крупную атаку дронов ВСУ отразили в Ростовской области — там сбили 21 беспилотник. Всего над территорией России за ночь сбили 37 аппаратов, указали в оборонном ведомстве.