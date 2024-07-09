«Массированная попытка». Украинские дроны атаковали Астраханскую область

Астраханский губернатор Бабушкин сообщил о массированной атаке дронов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики попытались ударить дронами по территории Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области», — написал он.

Атаку успешно отразили, в результате никто не пострадал.

Бабушкин призвал немедленно звонить в службу 112 в случае обнаружения дронов.

Ночью 9 июля средства ПВО и РЭБ поразили и подавили несколько десятков воздушных целей в небе над Ростовской областью. Из-за удара ВСУ в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора. В Ростове-на-Дону огонь охватил сухую растительность.

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