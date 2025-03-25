Лавров: после подрыва «Суджи» прокачка нефти для потребителей в Европе снизится

Подрыв украинскими боевиками станции в Судже повлияет на обеспечение энергией жителей ряда стран Европы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью Первому каналу .

«Объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за очередного теракта Украины», — сказал он.

Глава российской дипломатии также добавил, что, помимо «Суджи», на данный момент невозможно использовать Каспийский трубопроводный консорциум, отражающий интересы бизнеса США и Казахстана. Это связано с тем, что на ликвидацию ущерба одной из перекачивающих станций компании — «Кропоткинской» — уйдет много времени и быстро исправить последствия не получится.

ГИС «Суджа» подорвали 21 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Минобороны отмечало, что украинские войска специально атаковали станцию, чтобы дискредитировать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа.

Позже в Сети появились кадры горящей газоизмерительной станции «Суджа».