Горящую ГИС «Суджа» сняли на видео с высоты птичьего полета
В Сети появились кадры горящей газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Видео опубликовали в Telegram-канале «Известий».
В ролике показали вид станции с высоты птичьего полета.
ГИС «Суджа» подорвали 21 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Минобороны отмечало, что украинские войска специально атаковали станцию, чтобы дискредитировать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал моральными уродами боевиков ВСУ, которые подорвали объект. По его словам, удар по станции указывает на агонию украинского руководства.
Алаудинов отметил, что ВСУ не должны воевать с мирными жителями, однако продолжают обстреливать гражданские объекты.