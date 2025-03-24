Горящую ГИС «Суджа» сняли на видео с высоты птичьего полета

В Сети появились кадры горящей газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Видео опубликовали в Telegram-канале «Известий».

В ролике показали вид станции с высоты птичьего полета.

ГИС «Суджа» подорвали 21 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Минобороны отмечало, что украинские войска специально атаковали станцию, чтобы дискредитировать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал моральными уродами боевиков ВСУ, которые подорвали объект. По его словам, удар по станции указывает на агонию украинского руководства.

Алаудинов отметил, что ВСУ не должны воевать с мирными жителями, однако продолжают обстреливать гражданские объекты.