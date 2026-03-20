Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило пункты управления дронами ВСУ в ДНР

Бойцы ФСБ ликвидировали четыре пункта управления дронами ВСУ в Константиновке

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России нейтрализовало четыре пункта управления беспилотниками ВСУ в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Бойцы ФСБ выявили и уничтожили четыре пункта управления беспилотниками, с которых украинские террористы осуществляли налеты на Дзержинск и Горловку», — уточнили в сообщении.

Подразделение «Горыныч» совместно с 4-й бригадой Южной группировки российских войск проводит операцию по выявлению и нейтрализации украинских операторов беспилотных летательных аппаратов в Константиновке.

Украинские боевики продолжают наносить удары по жилым районам приграничных территорий. Ранее ВСУ атаковали беспилотниками два района в Брянской области. В селе Новая Погощь повреждения получило здание школы. Также украинская армия обстреляла поселок Белая Березка Трубчевского района из артиллерии. Взрывная волна разрушила жилые дома, производственное здание и повредила автомобиль.