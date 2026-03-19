ВСУ атаковали беспилотниками два района в Брянской области

ВСУ атаковали беспилотниками Стародубский муниципальный округ и районный центр — поселок Климово. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он назвал произошедшее «подлыми атаками по нашему приграничью». При этом губернатор отметил, что в двух поврежденных жилых домах никто не пострадал.

По данным Министерства обороны, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 138 вражеских беспилотников. Больше всего из них сбили над Краснодарским краем и Крымом, а также над Ставропольем.

Ранее два человека пострадали в Трубчевском районе Брянской области, когда вражеский дрон-камикадзе атаковал гражданскую машину. Сам автомобиль полностью сгорел.