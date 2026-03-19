Школу повредили в брянском селе после обстрела ВСУ

Здание школы получило повреждение в селе Новая Погощь Брянской области в момент атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале .

«Пострадавших нет», — отметил глава региона

Он добавил, что целенаправленный удар из артиллерии украинская армия нанесла по поселку Белая Березка Трубчевского района. Взрывная волна повредила жилые дома, производственное здание и автомобиль.

Губернатор добавил, что на местах атак работают экстренные службы. По его словам, в этот вечер ПВО уничтожило три украинских дрона.

Около 23:00 в регионе снова объявили беспилотную опасность.

«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами», — объявил Богомаз.

Днем в четверг, 19 марта, ВСУ атаковали беспилотниками два района в Брянской области.