Российские военнослужащие нанесли удар в направлении завода «Мотор Сич» в Запорожье, который контролируют украинские боевики. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его слова привело РИА «Новости» .

«Запорожье, третья добралась до места назначения. Говорят, „Мотор Сич“ или где-то впритык рядом», — рассказал подпольщик.

Ранее Вооруженные силы России выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, активные боевые действия развертываются уже севернее села.

Также российские военные группировки войск «Центр» взяли под контроль село Срибное в Донецкой Народной Республике. В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 500 боевиков.