Подполье сообщило об ударах по нефтебазе и заводам в районе Гуляйполя
РИА «Новости»: ВС РФ ударили по объектам ВСУ в районе Гуляйполя
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в пригороде подконтрольного Киеву Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Один из ударов пришелся в пригород Железнодорожное. Там находится нефтебаза и несколько заводов, которые ВСУ используют для временной дислокации личного состава и хранения техники», — сказал он.
По словам подпольщика, для ударов использовались РСЗО, артиллерия и беспилотники.
Вчера Лебедев сообщал об ударе по предприятию, производящему беспилотники, и складу с боекомплектами в Харькове.
В понедельник он сообщал о ракетном ударе по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области, который использовался ВСУ как аэродром подскока для атак на Запорожскую область и Крым.