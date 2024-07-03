Подполье сообщило об ударах по нефтебазе и заводам в районе Гуляйполя

РИА «Новости»: ВС РФ ударили по объектам ВСУ в районе Гуляйполя

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в пригороде подконтрольного Киеву Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Один из ударов пришелся в пригород Железнодорожное. Там находится нефтебаза и несколько заводов, которые ВСУ используют для временной дислокации личного состава и хранения техники», — сказал он.

По словам подпольщика, для ударов использовались РСЗО, артиллерия и беспилотники.

Вчера Лебедев сообщал об ударе по предприятию, производящему беспилотники, и складу с боекомплектами в Харькове.

В понедельник он сообщал о ракетном ударе по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области, который использовался ВСУ как аэродром подскока для атак на Запорожскую область и Крым.

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