Российские войска ударили по аэродрому ВСУ, связанному с атаками на Запорожскую область

Лебедев: ВС РФ ударили по аэродрому Канатово в Кировограде

Российские военные ударили по аэродрому «Канатово» в Кировограде, который украинские войска использовали как аэродром подскока для атак на Запорожскую область и Крым. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

Аэродром подскока — это временная площадка, которую используют для стоянки и обслуживания самолетов.

По словам Лебедева, мощный взрыв в Кировограде услышали вечером. Как рассказали очевидцы, он прозвучал на северо-восточном направлении от центра региона.

«Там находится военный аэродром „Канатово“, этот аэродром подготовлен как аэродром подскока для самолетов, обстреливающих Запорожскую область и Крым», — сказал Лебедев.

Он отметил, что на аэродроме находится казарма, где хранят горюче-смазочные материалы. Впритык ко взлетной площадке расположен бомбово-ракетный арсенал, который построили еще в СССР.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удары по базе украинского нацбатальона «Кракен»* в Харьковской области. Представители подполья показали фото с места ЧП. На кадре видны черные клубы густого дыма.

* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.