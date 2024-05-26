Подполье рассказало об ударе по складу ВСУ с ATACMS в Днепропетровской области

ВС России нанесли удар по украинскому складу с ATACMS в Днепропетровской области

В Днепропетровской области ВС России ударили по складу, где могли находиться американские ракеты ATACMS. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начале первого ночи», — сказал он.

По словам Лебедева, второй вызвал сильную детонацию. Местные жители описали его как удар с «сильным фейерверком». Российские военные, отметил представитель подполья, били в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины.

«По данным сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КамАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS», — пояснил собеседник агентства.

Результаты прилетов пока неизвестны, но после второго, подчеркнул Лебедев, в сторону военной части поехали машины скорой помощи. Медикам пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту, пока кого-то эвакуировали вертолетами.

В ночь на 24 мая в небе над Крымом российская ПВО сбила три ракеты ATACMS и два беспилотника. В США отказались комментировать удары американскими снарядами по полуострову.