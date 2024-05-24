В США отказались комментировать удар по Крыму ракетами ATACMS

Пентагон перенаправил Украине вопрос об ударах по Крыму ракетами ATACMS

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию об атаках Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по Крымскому полуострову. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Агентство направило запрос в американское военное ведомство с просьбой прокомментировать недавнюю ракетную атаку на Крым.

«США рассматривают Крым как часть Украины. Тем не менее, учитывая, что Украина сама несет ответственность за свои военные действия, мы предлагаем им самим комментировать любые недавние операции», — ответили в Пентагоне.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на пятницу, 24 мая, силы противовоздушной обороны сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом.

Местные жители сообщали о звуках взрывов в Симферополе, Ялте, Алуште и Евпатории. В Симферопольском районе в результате удара погибли два местных жителя.