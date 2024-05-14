Взрыв прозвучал в Умани Черкасской области Украины | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 04:13 Взрыв прозвучал в Умани Черкасской области Украины Unsplash

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Взрыв случился в Умани Черкасской области Украины. Об этом заявили в украинском издании «Новости Live».

До этого в области звучали сигналы воздушной тревоги.

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«Взрыв раздался в Умани ночью во вторник, 14 мая», — сказано в публикации.

За день до этого на Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сирены гудели в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. В Криворожском районе прозвучали взрывы.

Десятого мая пресс-служба Минэнерго Украины сообщила о повреждении трубопроводов в Харьковской и Волынской областях. В итоге почти тысяча абонентов остались без газоснабжения. Проблемы зафиксировали Харьковской, Волынской, Тернопольской, Сумской и других областях страны.