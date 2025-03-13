Подбивший украинский дрон около Озер военный пенсионер показал кадры стрельбы

Остановивший полет украинского беспилотника со взрывчаткой в сторону города Озеры метким выстрелом из ружья военный пенсионер из Московской области Александр Ю. показал кадры своей «охоты» на летательный аппарат. Снятыми утром во вторник, 11 марта, кадрами он поделился с 360.ru.

На опубликованных кадрах слышен звук летящего беспилотника, меткий выстрел и последующий взрыв пораженного дрона, который прогремел в небе. Пораженный летательный аппарат упал в поле.

Также военный пенсионер показал обломки летательного аппарата, которые не сгорели после взрыва.

Утром во вторник, 11 марта, во время крупнейшей воздушной атаки украинских беспилотников Александр находился на своей даче в деревне Дулебино, куда уехал после выхода на больничный.

В беседе с 360.ru он подчеркнул, что проснулся от громкого гула, который издавали летящие беспилотники. После этого он схватил ружье и вышел на улицу.

По словам Александра, первый дрон успел от него улизнуть, при выстреле во второй он промахнулся и поразил только третий вражеский беспилотник.

Военный пенсионер подчеркнул, что специально дождался пока летательный аппарат не окажется над полем, чтобы его подбить.

«Беспилотник мог упасть неизвестно куда, а у нас тут застройка достаточно плотная, поэтому последствия могли быть непредсказуемыми», — подчеркнул он.

Александр добавил, что не мог поступить иначе, потому что беспилотник направлялся в город, где живет его семья. Он пояснил, что прекрасно понимает, что из многих дронов сбил только один. Но он все равно не взорвался над жилыми домами