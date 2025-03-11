«Просто повезло»: сбивший дрон около Озер военный пенсионер отказался считать себя героем
Сбивший дрон около Озер военный пенсионер заявил что действовал по порыву души
Военный пенсионер из Московской области Александр Ю. прославился после того, как выстрелом из ружья сбил беспилотник, летевший к городу Озеры. Вместе с супругой Викторией он пообщался с 360.ru и признался, что старался стрелять так, чтобы осколки летательного аппарата не попали на соседние дома.
Во время воздушного налета Александр находился на своей даче в деревне Дулебино, куда отправился, чтобы провести время на больничном.
«В 4:30 утра я услышал гул мотора. Выйдя на улицу, увидел удаляющийся беспилотник, взял ружье, вышел через калитку на поле и увидел еще один летательный аппарат», — рассказал он.
Александр добавил, что в первый дрон ему попасть не удалось, но новая цель долго не заставила себя ждать. Выбрав удобную позицию, он поразил беспилотник, который взорвался в воздухе.
«Остатки упали в поле и сгорели. Осколки ударились о землю, побили мне часть забора и дорогу. Остальные упали мне на спину, но я успел сгруппироваться, поэтому никаких увечий не получил», — поделился военный пенсионер
Он подчеркнул, что видел перед собой задачу обезопасить жителей района, свою семью и друзей.
Этот беспилотник мог упасть неизвестно куда, а у нас тут застройка достаточно плотная, поэтому последствия могли быть непредсказуемыми
Александр Ю.
Сбивший беспилотник около Озер военный пенсионер
Он признался, что испытывает настоящую страсть к оружию, поэтому стреляет достаточно метко, благодаря своим тренировкам.
«Но здесь, наверно, еще везение какое-то было», — добавил военный пенсионер.
На съемку Александр пришел с костылем. Он объяснил, что повредил ногу, но на его меткости это никак не сказалось.
«Это травма бытовая, но я и с костылем стреляю. С ним намного удобнее», — признался он.
Виктория добавила что муж позвонил ей рано утром и попросил оставаться в дальних комнатах, потому что идет массовая атака беспилотников.
«Я тоже слышала гул сильный, но только в семь утра узнала, что Александр сбил один из дронов», — рассказала жена военного пенсионера.
Сам Александр подчеркнул, что не считает себя героем и ни на какую награду не рассчитывает, а действовал только по порыву своей души.
Ранее сын Александра Ю. рассказал, что для отца это второй вражеский беспилотник, который он подстрелил. В октябре прошлого года метким выстрелом он сбил еще один дрон, который упал в лесу.