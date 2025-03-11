«Просто повезло»: сбивший дрон около Озер военный пенсионер отказался считать себя героем

Сбивший дрон около Озер военный пенсионер заявил что действовал по порыву души

Военный пенсионер из Московской области Александр Ю. прославился после того, как выстрелом из ружья сбил беспилотник, летевший к городу Озеры. Вместе с супругой Викторией он пообщался с 360.ru и признался, что старался стрелять так, чтобы осколки летательного аппарата не попали на соседние дома.

Во время воздушного налета Александр находился на своей даче в деревне Дулебино, куда отправился, чтобы провести время на больничном.

«В 4:30 утра я услышал гул мотора. Выйдя на улицу, увидел удаляющийся беспилотник, взял ружье, вышел через калитку на поле и увидел еще один летательный аппарат», — рассказал он.

Александр добавил, что в первый дрон ему попасть не удалось, но новая цель долго не заставила себя ждать. Выбрав удобную позицию, он поразил беспилотник, который взорвался в воздухе.

«Остатки упали в поле и сгорели. Осколки ударились о землю, побили мне часть забора и дорогу. Остальные упали мне на спину, но я успел сгруппироваться, поэтому никаких увечий не получил», — поделился военный пенсионер