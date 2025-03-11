«Летел в мой родной город»: подстреливший дрон житель Озер объяснил свое решение

Сбитый выстрелом из ружья около города Озеры беспилотник взорвался в воздухе. Об этом 360.ru рассказал бывший военный Александр Ю., который уничтожил украинский дрон, не дав долететь ему до города.

Он подчеркнул, что взрыв оказался настолько сильный, что неизвестно, к каким последствиям могло привести столкновение дрона с застройкой в городе.

«Из многих беспилотников у меня получилось сбить один, но он не долетел», — пояснил собеседник 360.ru.

Бывший военный пояснил, что принял решение сбить дроне сразу, как только его услышал.

«Он летел в мой родной город, а там моя жена и дети, мои родственники и друзья, мои папа с мамой. Я принял решение стрелять, потому что не хочу, чтобы в мой родной город прилетел беспилотник», — подчеркнул Александр.

По данным источника 360.ru, для поражения воздушной цели бывший военный использовал гладкоствольное ружье «К-71», заряженное картечью. При этом сбитый бывшим военным беспилотник оказался не первым.

Его сын в беседе с 360.ru рассказал, что в октябре прошлого года отец сбил еще один дрон, который упал в лесу.

Москва и Московская область утром во вторник, 11 марта, пережили самую массированную атаку беспилотников за все время. В результате ударов в Домодедове погибли три человека, по всей области ранения различной степени тяжести получили 13 человек, включая детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили на подлете к городу 74 летательных аппарата.