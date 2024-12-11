Подачу тепла в дома Таганрога после обстрела ВСУ возобновили

Подачу тепла в многоквартирные дома Таганрога восстановили. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

«Выехал в Таганрог на предприятие, которое пострадало сегодня от ракетного обстрела. В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной. Об их выполнении доложили глава администрации города и руководство предприятия. Уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена», — отметил он.

Уже к полудню поврежденную теплотрассу полностью восстановили. В самой котельной начались работы по восстановлению окон.

В результате украинской атаки было повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за повреждения котельной в 27 многоквартирных домах пропало отопление. В Сети появилось видео из Таганрога во время ракетного обстрела со стороны ВСУ.

Украинские военные могли нанести удар по Таганрогу в Ростовской области, используя дальнобойные баллистические ракеты ATACMS,сообщалаBaza. Позже появилась информация, что боевики могли использовать ракеты-дроны «Паляница» для нанесения ударов.