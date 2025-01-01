Наемник из Великобритании, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, попал в плен к бойцам группировки войск «Центр». Видео с рассказом британца Хейдена Уильяма Дэвиса оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

По словам наемника, он родился в городе Саутгемптон и вступил в армию в 2011 году, когда ему было 16 лет. В 2023 году он покинул ряды армии за употребление запрещенных веществ.

Также британец служил в Северном Йоркшире в Англии в королевском полку Шотландии. Он заявил, что до приезда на Украину участвовал «в командировках» в Канаде, Германии и Афганистане.

Ранее в соцсетях ранее появилось видео с допросом австралийского наемника якобы российскими военнослужащими. Телеканал ABC сообщил, что жителя Мельбурна взяли в плен в Краматорске. После этого российского посла Алексея Павловского якобы вызвали в МИД Австралии.