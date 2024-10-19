В Одессе убили главу организации, принимавшей непосредственное участие в насильственной мобилизации горожан. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«В Одессе на обочине обнаружили „Теслу“ на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций „добровольных помощников“ полиции, которые в том числе помогают ТЦК (военкомату — прим. ред.) проводить принудительную уличную мобилизацию», — сообщили авторы материала.

Помимо стандартной мобилизации мужского населения, пояснили авторы материала, существуют так называемые «добровольческие формирования», которые выступают в роли посредников при передаче взяток сотрудникам военкоматов.

Бейбутяна убили из огнестрельного оружия. В настоящее время полиция проводит расследование и пытается установить личности причастных к этому преступлению.

Ранее Украинские военные и сотрудники военных комиссариатов столкнулись с массовым поджогом автомобилей по всей стране. Стало известно, что неизвестные сожгли три машины бойцов ВСУ в Днепропетровске и Киеве, затем в Одессе. Тогда журналисты предположили, что украинцы протестуют против объявленной в стране мобилизации. Депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказывал, что жители Одессы просят Россию спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город.