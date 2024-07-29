«Политика страны»: три релейных шкафа и три машины сожгли на Украине за сутки

Серия поджогов релейных шкафов на железнодорожных станциях и принадлежащих военным автомобилей произошла на Украине за минувшие сутки. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили авторы Telegram-канала «Политика страны» .

Собеседники журналистов уточнили, что за сутки злоумышленники сожгли три релейных шкафа на железнодорожных станциях. Задержали правоохранители только одного пиромана, который устроил поджог на станции около города Буча Киевской области.

Им оказался 14-летний подросток, которому пообещали 200 долларов за диверсию на железной дороге. Кураторы взаимодействовали со школьником через Telegram. Еще два релейных шкафа сожгли в Бобровице и Городище Черкасской области.

Также неизвестные сожгли принадлежащий военному автомобиль Ford в Днепропетровске и спалили еще две иномарки бойцов ВСУ в Киеве.

Поджоги машин военных начались на Украине несколько недель назад. В последний раз о крупном количестве пострадавших транспортных средств стало известно 21 июля. По данным украинских СМИ, под прицел пироманов также попали машины сотрудников военных комиссариатов. По версии журналистов, поджоги стали акцие протеста жителей против мобилизации.