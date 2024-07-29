Продвигающие негативную установку в отношении украинских военных пророссийские движения очень сильны в Одессе. Это проявляется в том числе в массовом поджоге автомобилей, принадлежащих солдатам и офицерам ВСУ. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону * заявил командир батальона морской пехоты украинской армии Артем Хрыстин.

Он подчеркнул, что многие горожане даже не скрывают, что ждут прихода российских войск.

«Мне очень больно, когда я вижу, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным», — заявил Хрыстин.

Украинские военные и сотрудники военных комиссариатов столкнулись с массовым поджогом автомобилей по всей стране. Только за минувшие сутки неизвестные сожгли три машины бойцов ВСУ в Днепропетровске и Киеве. По мнению журналистов, таким способом украинцы протестуют против объявленной в стране мобилизации.

*Дмитрий Гордон — признан в России иностранным агентом и находится в реестре террористов и экстремистов.