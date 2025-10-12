Под контроль ВС России перешла южная часть Молодецкого в ДНР

Российские военные взяли под контроль южную часть села Молодецкое в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин .

«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», — подчеркнул он.

За прошедшую неделю Вооруженные силы России выдавили украинских боевиков с части позиций у Ставков в ДНР, благодаря чему выровняли линию фронта. Также российская армия на километр вклинилась в оборону и вошла в Константиновку. На восточных окраинах населенного пункта сейчас продолжаются активные боевые действия.

Как стало известно 12 октября, на Краматорско-Дружковском направлении российские бойцы уничтожили технику противника.