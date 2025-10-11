Российская армия вышла на окраины Константиновки в ДНР

Российские военные вошли в Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на его окраины», — сказал эксперт.

По словам Марочко, на восточных окраинах Константиновки сейчас наблюдаются ожесточенные бои. Он добавил, что говорить о закреплении ВС России в этом населенном пункте пока еще рано.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил успехи российской армии в зоне спецоперации. Военные ведут наступательные действия практически на всех направлениях.

В сентябре российские штурмовые группы ворвались в южную часть населенного пункта Шандриголово в ДНР. Украинские боевики безуспешно пытались остановить наступление.