Вооруженные силы России за текущую неделю оттеснили украинские подразделения из части позиций у Ставков в Донецкой Народной Республике, тем самым выровняв линию фронта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«У Ставков наши войска выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций на некоторых участках и продолжают планомерно выполнять поставлены командованием задачи», — сказал он.

Также российская армия на километр вклинилась в оборону ВС России у Ставков и вошла в Константиновку. Сейчас на восточных окраинах населенного пункта ведется активная фаза боевых действий.

В конце сентября российские военные взяли под свой контроль село Юнаковка в Сумской области. Боевики использовали его как основную базу во время оккупации приграничных районов Курской области.