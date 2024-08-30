«Почувствуют сразу». Картаполов пригрозил Европе за снятие запретов для Украины

Картаполов пообещал дать жесткий ответ Европе на снятие запрета на удары по РФ

Фото: РИА «Новости»

Снятие ограничений для Украины на использование западного оружия обернется для стран Европы серьезными проблемами. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с РИА «Новости» предупредил о жестком ответе со стороны России.

«[Ответ] жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу», — сказал он.

Картаполова не удивил призыв верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля снять запрет на удары по России. Однако, по мнению депутата, подобные решения предстоит принимать другим политикам.

Позицию Борреля осудили в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал его за призывы к эскалации украинского конфликта и назвал «брюссельским Байденом» из-за реакции на поездки премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай.

Главы министерств обороны стран — членов ЕС в итоге оставили в силе ограничение на удары ВСУ по территории России, не озвучив общеевропейское решение.

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