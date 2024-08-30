«Почувствуют сразу». Картаполов пригрозил Европе за снятие запретов для Украины

Картаполов пообещал дать жесткий ответ Европе на снятие запрета на удары по РФ

Снятие ограничений для Украины на использование западного оружия обернется для стран Европы серьезными проблемами. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с РИА «Новости» предупредил о жестком ответе со стороны России.

«[Ответ] жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу», — сказал он.

Картаполова не удивил призыв верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля снять запрет на удары по России. Однако, по мнению депутата, подобные решения предстоит принимать другим политикам.

Позицию Борреля осудили в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал его за призывы к эскалации украинского конфликта и назвал «брюссельским Байденом» из-за реакции на поездки премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай.

Главы министерств обороны стран — членов ЕС в итоге оставили в силе ограничение на удары ВСУ по территории России, не озвучив общеевропейское решение.