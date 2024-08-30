ЕС оставил в силе ограничение по ударам ВСУ по России
Боррель: страны ЕС самостоятельно примут решение по ударам ВСУ по России
Главы министерств обороны стран — членов Евросоюза решили оставить в силе ограничение на удары ВСУ по территории России, общеевропейского решения не будет. Об этом на брифинге заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова привело РИА «Новости».
«Личная позиция для меня заключается в необходимости предоставления Украине возможности наносить удары по местам, откуда с территории России идут атаки. Но в ЕС страны на этот счет имеют разное мнение, поэтому они решили оставить это на решение отдельных государств», — сказал Боррель.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что общеевропейского решения по этому вопросу не будет.
«Почему-то некоторые государств Евросоюза считают, что снятие запрета станет означать войну против Москвы. Но я не согласен, это обычная помощь Украины. Повторюсь, некоторые страны считают иначе, именно поэтому общего решения не будет», — добавил он.
Ранее в ЕС пожаловались на истощение запасов оружия из-за помощи ВСУ.