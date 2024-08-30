ЕС оставил в силе ограничение по ударам ВСУ по России

Главы министерств обороны стран — членов Евросоюза решили оставить в силе ограничение на удары ВСУ по территории России, общеевропейского решения не будет. Об этом на брифинге заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова привело РИА «Новости» .

«Личная позиция для меня заключается в необходимости предоставления Украине возможности наносить удары по местам, откуда с территории России идут атаки. Но в ЕС страны на этот счет имеют разное мнение, поэтому они решили оставить это на решение отдельных государств», — сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что общеевропейского решения по этому вопросу не будет.

«Почему-то некоторые государств Евросоюза считают, что снятие запрета станет означать войну против Москвы. Но я не согласен, это обычная помощь Украины. Повторюсь, некоторые страны считают иначе, именно поэтому общего решения не будет», — добавил он.

Ранее в ЕС пожаловались на истощение запасов оружия из-за помощи ВСУ.