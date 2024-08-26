Сегодня 15:11 Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма Публицист Белов: Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма 0 0 0 Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Жозеп Боррель

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал реакцию аппарата ЕС, осудившего визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин, но при этом поддержавшего поездку в Китай премьера-министра Италии Джорджи Мелони. «Очень детские и детсадовские реакции. „Брюссельский Байден“ — Жозеп Боррель — верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберется не в Будапеште, а где-то в Брюсселе… Нам все равно», — так прокомментировал венгерский министр продолжающиеся попытки брюссельских комиссаров наказать Венгрию за своеволие.

Что ж, стоит признать, что определение «брюссельский Байден» в некоторым смысле действительно подходит Боррелю, несущему, как иногда кажется, такую несусветную чушь, что уши вянут. И все же этот взгляд на главного (пока еще) дипломата Европы не совсем верен. Смех смехом, но Боррель при всей его, скажем так, экстравагантности выступает выразителем реальных представлений о «правильности» и «неправильности», о добре и зле, если хотите, которыми руководствуются в Брюсселе и вообще в Европе.

Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency / Global Look Press

Все наверняка помнят его грустные размышления о европейском саде, окруженном дикими джунглями, обитатели которых пытаются этот сад уничтожить. Размышления, в которых столько неприкрытого расизма, ксенофобии и вполне натурального нацизма, что просто диву даешься, как такое могло быть произнесено вслух европейским чиновником столь высокого ранга. Но в том-то и дело, что коллеги Борреля придерживаются ровно такой же точки зрения, вот только озвучивать ее по понятным причинам не решаются. Но спасибо «брюссельскому Байдену», теперь мировое большинство осведомлено о том, что о нем думают европейские «гуманисты».

А ведь это не единственное подобное заявление Борреля, претендующее на лавры скандальности. Буквально за несколько последних месяцев он наговорил столько, что осмысливать это можно не один день. Например, сетуя на то, что Россия вмешивается в дела бывших европейских колоний в Африке, еврокомиссар заявил: пока в Ливии были итальянцы и французы — там было тихо, а пришли русские — и началось.

«Россия занимает наше место, это вызывает неудобства. Посмотрите, что происходит в других частях Африки, это заставит вас немного занервничать. Когда я приехал в Брюссель, в Ливии были итальянцы и французы. Они не всегда жили в согласии, не всегда сотрудничали, но обратите внимание: сейчас в Ливии уже не европейцы, там только турки и русские. А на побережье Ливии — цепочка военных баз, и это не европейские военные базы, а турецкие и российские. Мы немного не так себе представляли, как следует управлять Средиземноморьем». «Наше место», «управлять Средиземноморьем» — так и подмывает спросить, а по какому, собственно, праву оно ваше, а, Боррель? Кто вообще позволил европейцам управлять чем-то, что им не принадлежит?

Фото: Juanma Serrano/Keystone Press Agency / Global Look Press

Или вот еще одна его мысль, о том, что использование украинцами западного оружия для ударов по территории России — это нормально и никаких ограничений быть не должно. «Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался за то, чтобы разрешить Украине использовать западное оружие на российской территории. По словам Борреля, такое решение „укрепит самооборону Украины“ и тем самым „спасет жизни и уменьшит разрушения на Украине“. Об этом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности написал в соцсети X», — сообщила в одной из своих заметок немецкая газета Bild.

Если внимательно посмотреть на реакцию Европы на события в Курской области, то несложно заметить, что позиция Борреля снова-таки отражает общее мнение европейских глобалистов, которые сегодня находятся у руля ЕС.

Так что можно, конечно, продолжать потешаться над уходящим главой европейской дипломатии, но я бы посоветовал почаще к нему прислушиваться, ибо он прекрасно справляется с ролью безупречного камертона. По Боррелю можно безошибочно определять настроения, царящие среди европейских чиновников. Будет ли таким камертоном его сменщица Кая Каллас, предугадать трудно…