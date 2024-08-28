Призыв Борреля к ударам по России взволновал Венгрию

Сийярто раскритиковал Борреля за призывы к ударам западным оружием по России

Венгрия выступила против снятия ограничений на использование Украиной западного оружия. Министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за призывы атаковать Россию, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X .

Он рассказал об обеспокоенности министра ситуацией с безопасностью в Европе. Сийярто счел вооруженное нападение на участников фестиваля в немецком городе Золингене показательным. Оно стало одним из череды трагических событий последних месяцев.

«Министр Сийярто также раскритиковал уходящего верховного представителя ЕС <…>, который призывает к отправке большего количества оружия на Украину и даже предлагает использовать это <…> оружие для глубоких ударов по территории России», — сказал Ковач.

Ранее Боррель заявил в соцсетях, что Европа заинтересована в украинском конфликте. Он осудил Германию за сокращение военной помощи ВСУ.