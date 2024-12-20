Военкоры сообщили о продвижении ВС России в Курахове
«РВ»: российская армия вытеснила ВСУ на окраину Курахова
Российские военнослужащие вытеснили ВСУ к западной окраине города Курахова в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Согласно данным украинского аналитического ресурса Deep State, практически весь город находится под контролем ВС РФ.
«Присутствие ВСУ указано только на дальних западных окраинах», — отметили в сообщении.
Украинские боевики пожаловались на «печальную обстановку» в Курахове. Они обеспокоены и тем, что российские подразделения находятся рядом с населенным пунктом Улаклы.
ВС России взяли под огневой контроль трассу Запорожье — Курахово. Это единственная оставшаяся транспортная дорога, по которой осуществляют снабжение находящихся в Курахове частей ВСУ.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинские боевики попали в критическую ситуацию в Курахове. Накануне армия России освободила населенные пункты Зеленовка и Новый Комар.