Командование приказало украинской группировке в Курахове держать город еще не меньше месяца, притом что ее остатки понимают, что не смогут простоять долго. Об этом сообщил РИА «Новости» член Общественной палаты Владимир Рогов.

«Согласно полученным оперативным данным, группировка украинских войск в городе Курахово получила приказ дотянуть любой ценой до инаугурации [Дональда] Трампа», — заявил он.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что форсировать освобождение города нельзя, но его освобождение станет лишь делом времени. По его словам, украинская группировка в Курахове находится в критической ситуации, а единственный путь снабжения простреливается российской армией. Город близок к полному окружению.

Несколько дней назад российские войска заняли в городе здание администрации и водрузили над ним флаг.