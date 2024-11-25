Возгорание российского самолета в Анталье проверит Следком

СКР: после возгорания самолета из Сочи в Анталье проводится проверка

Российские следователи установят обстоятельства возгорания самолета из Сочи в аэропорту Антальи. О проведении проверки сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Самолет загорелся после посадки. Следком сообщил, что никто не пострадал. Сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте проведут проверку.

«Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба.

Росавиация сообщила, что аварийно-спасательная команда аэропорта Анталья потушила огонь. Пресс-служба авиакомпании «Азимут», которая владеет загоревшимся Superjet 100, объявила о подготовке резервного борта для обратного рейса. По версии перевозчика, причиной ЧП стала грубая посадка из-за сдвига ветра.

Очевидцы сняли пожар на камеру. Одна из пассажирок рассказала, что при посадке произошел удар, после которого загорелась задняя левая турбина.