Заместитель постпреда США в ООН Тэмми Брюс осудила российские удары по украинским энергообъектам во время заседания Совбеза организации по Украине. Только не упомянула про атаки ВСУ на мирное население и гражданскую инфраструктуру России, сообщило РИА «Новости» .

«Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру», — заявила она.

До этого российское Минобороны сообщало, что в ночь на 9 января ракетным ударом системы «Орешник» был у ничтожен Львовский авиазавод, где обслуживали военные самолеты и собирали ударные беспилотники. Кроме того, ракетными комплексами «Искандер» и «Калибр» поразили два предприятия в Киеве, также собиравших дроны, которые потом применялись для ударов по российской территории.

Ранее в Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук и ног в результате детонации украинского дрона.