Лицемерие во всей красе. США в ООН осудили атаки России на энергообъекты Украины
Зампостпред США в ООН Брюс осудила атаки России, не упомянув обстрелы ВСУ
Заместитель постпреда США в ООН Тэмми Брюс осудила российские удары по украинским энергообъектам во время заседания Совбеза организации по Украине. Только не упомянула про атаки ВСУ на мирное население и гражданскую инфраструктуру России, сообщило РИА «Новости».
«Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру», — заявила она.
До этого российское Минобороны сообщало, что в ночь на 9 января ракетным ударом системы «Орешник» был у ничтожен Львовский авиазавод, где обслуживали военные самолеты и собирали ударные беспилотники. Кроме того, ракетными комплексами «Искандер» и «Калибр» поразили два предприятия в Киеве, также собиравших дроны, которые потом применялись для ударов по российской территории.
Ранее в Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук и ног в результате детонации украинского дрона.