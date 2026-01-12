Экстренные отключения света ввели в Киеве и области из-за повреждения сетей

Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях света в Киеве и области

Сильные повреждения инфраструктуры заставили украинских энергетиков перейти на экстренные отключения света в Киеве и Киевской области. Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны, плановые графики временно прекратили действовать.

В ведомстве пояснили, что питающая город и пригороды энергосистема получила серьезные и масштабные повреждения. Свою роль также сыграли низкие температуры и непогода, из-за которой нагрузка на сети значительно выросла.

В пресс-службе добавили, что восстановительные работы продолжатся в круглосуточном режиме. После завершения Киев и область вернутся к запланированным графикам отключения.

В конце прошлой недели мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал горожан временно покинуть город из-за проблем с электричеством и теплом. Он пояснил, что в других населенных пунктах есть альтернативные источники энергии.

Кличко добавил, что из-за повреждения сетей половина многоквартирных домов Киева осталась без тепла и света, кроме того в городе начались проблемы с водоснабжением.

Верховной рады Украины Ярослав Железняк объявил, что здание парламента также осталось без отопления и воды. Он подчеркнул, что свет пока еще есть и добавил, что скоро не останется и электричества.