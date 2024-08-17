Почти две тысячи жителей Курской области за сутки уехали в безопасное место

Толмачева: более 1,7 тысячи человек выехали из приграничья Курской области

Из Курской области за последние сутки уехали почти две тысячи жителей приграничья. Для них открыли пункты временного размещения, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева в Telegram-канале регионального правительства.

Она напомнила, что в Курской области ввели режимы чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. Власти продолжили отселять жителей в безопасные районы, в первую очередь — семьи с детьми и пожилых.

«За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека. В области развернуто 84 ПВР, в которых находятся более 6,5 тысячи жителей приграничных районах, в том числе почти 1400 детей», — сказала пресс-секретарь.

В 24 регионах России, по данным Толмачевой, открыли 171 пункт временного размещения. Туда заехали около 10 тысяч человек, из них три тысячи детей. К работе с ними привлекли специалистов соцслужб, спасателей и медиков.

Пострадавшие жители Курской области смогут через интернет зарегистрироваться как выехавшие, найти родственников и оформить компенсации. Специальные сервисы запустил сайт «Госуслуги».