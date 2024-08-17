Около 10 тысяч жителей Курской области доставили в ПВР

МЧС: около 10 тысяч жителей Курской области находятся в ПВР в 24 регионах

В 171 пункте временного размещения в 24 регионах России находятся около 10 тысяч жителей Курской области, их них — три тысячи детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, из них три тысячи — дети», — заявили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что за сутки в безопасные районы убыли порядка трех тысяч человек. Особое внимание уделяется пожилым и семьям с детьми. Организовано перемещение в другие регионы автобусами и железнодорожным транспортом.

Также за прошлые 24 часа четыре колонны доставили 160 тонн груза. Всего МЧС доставили 1900 тонн.

Ранее психологи МЧС помогли женщине найти родителей в Курской области. Пожилую пару из Глушковского района обнаружили в пункте временно размещения и помогли им связаться с дочерью.