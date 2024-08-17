Удар ВСУ по мосту не сорвал эвакуацию жителей Курской области

Жителей Глушковского района Курской области продолжают эвакуировать, несмотря на разрушение моста через реку Сейм. Об этом ТАСС заявил глава района Павел Золотарев.

Он отметил, что удар ВСУ по переправе ухудшил возможность вывоза жителей, но эвакуация продолжается. По словам Золотарева, у властей есть другие варианты выезда для тех, кто хочет покинуть Глушковский район.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил 16 августа, что украинские боевики разрушили мост в поселке Глушково. Из-за атаки ВСУ рухнул один из пролетов сооружения, поэтому автомобили не могут переправиться на другой берег.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинская армия атаковала ракетами гражданские объекты в Курской области. Она предположила, что боевики использовали американские РСЗО HIMARS. Из-за удара ВСУ разрушился мост через реку Сейм, жертвами атаки также стали волонтеры, помогавшие эвакуироваться мирным жителям.