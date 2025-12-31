Почти 90 беспилотников сбили над регионами России за ночь
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 86 украинских дронов
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 86 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что 56 беспилотников сбили над Черным морем, девять — над Брянской областью, по восемь — над Крымом и Липецкой область. Еще пять дронов уничтожили в Краснодарском крае.
Ранее стало известно, что после атаки дронов на Туапсе в больницы доставили двух местных жителей, их жизни ничего не угрожает.
В одном частном и четырех многоквартирных домах выбиты окна, на территории НПЗ и причале в порту начался пожар.
Оперативный штаб Краснодарского края также сообщал о повреждении газовой трубы. Помимо Туапсе взрывы раздались в окрестностях Геленджика и Лазаревском.
Днем ранее ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, погибли два человека.