В Туапсе при атаке БПЛА пострадали мирные жители

После атаки БПЛА в Туапсе госпитализированы два человека. Их жизнь вне опасности, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале .

«В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека. <…> Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», — заявили власти.

В четырех многоквартирных домах и одном частном выбиты окна, на причале в порту и территории НПЗ разгорелся пожар. Во втором случае площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, огонь потушили, пострадало оборудование. В ликвидации участвовали 64 специалиста МЧС и 16 единиц техники.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал о повреждении газовой трубы. Кроме Туапсе взрывы раздались, по информации очевидцев, в Лазаревском и окрестностях Геленджика.