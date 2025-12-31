Над Кубанью прогремели десятки взрывов

Shot: серия взрывов прогремела над Туапсе, в районе Геленджика и Лазаревского

В Краснодарском крае в течение часа прогремели около 20 взрывов, предположительно вызванных работой системы ПВО по украинским дронам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Беспилотники прилетели со стороны Черного моря. Силы ПВО активизировались незадолго до полуночи, примерно за час жители Краснодарского края насчитали 15-20 взрывов.

В одном из районов Туапсе на фоне атаки разгорелся пожар. Характерные для пролета БПЛА звуки послышались над Лазаревским и в районе Геленджика.

Власти региона не комментировали предполагаемую атаку дронов. Пресс-служба Росавиации сообщила об ограничении работы аэропорта в Геленджике в целях безопасности.

Вечером 30 декабря российские силы ПВО сбили почти 110 беспилотников. Из них 80 пролетали над Брянской областью.