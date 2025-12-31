Власти оценили последствия атаки на Краснодарский край

Беспилотники повредили в Туапсе газовую и портовую инфраструктуру. Обошлось без пострадавших, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале .

При атаке БПЛА повреждения получили газовая труба в жилом секторе и причал в порту. Аварийные бригады выехали, чтобы устранить последствия удара. Никто не пострадал.

Оперштаб уточнил, что на Кубани продолжается отражение атаки беспилотников. Очевидцам запретили снимать работу сил ПВО.

О взрывах в Туапсе, Лазаревском и Геленджике сообщил Telegram-канал Shot. Атака началась незадолго до полуночи со стороны Черного моря.

В ночь на 31 декабря на Украине мощные взрывы прогремели в Одесской области. Российские войска ударили беспилотниками «Герань» по энергетической инфраструктуре. На месте одного из прилетов начался пожар, в некоторых районах пропали свет и водоснабжение.