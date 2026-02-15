Почти 70 украинских БПЛА сбили силы ПВО за ночь

В течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны ликвидировали над Ставропольским и Краснодарским краем, Курской областью, акваторией Азовского и Черного моря.

Ранее стало известно, что после падения обломков украинского дрона в поселке Волна Краснодарского края вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщал о двух пострадавших. К ликвидации последствий привлекали 20 единиц техники и 67 сотрудников, затем группировку увеличили до 126 человек и 34 единиц техники.

Днем ранее в результате атаки украинских дронов в населенном пункте Центральный в ЛНР ранения получили как минимум 15 человек, сообщал глава региона Леонид Пасечник.