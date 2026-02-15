Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани после атаки БПЛА

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района в результате падения обломков украинского дрона. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«К ликвидации пожара привлечены 67 человек, 20 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю», — уточнили в оперштабе.

Этой ночью украинские боевики атаковали регион. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что силы противовоздушной обороны отбили воздушную массированную атаку, уничтожив несколько десятков украинских беспилотников.

По последним данным регионального оперштаба, в Сочи снова заработала система ПВО, военные отражают атаку дронов ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО за три часа уничтожили 55 БПЛА над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.