При атаке украинских дронов в ЛНР пострадали 15 человек
Глава ЛНР Пасечник: в Центральном при атаке БПЛА ВСУ пострадали 15 человек
В результате массированной атаки украинских дронов в населенном пункте Центральный в ЛНР пострадали 15 человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в MAX.
По его словам, четверо находятся в тяжелом состоянии. Медицинские бригады продолжают отрабатывать вызовы.
«Удар пришелся сразу по нескольким улицам. К сожалению, есть раненые. Повреждены десятки жилых домов, здания поселкового совета, школы и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировали возгорания», — написал Пасечник.
Глава ЛНР добавил, что местные власти обеспечивают перемещение людей из пострадавших домов в ПВР, экстренные службы работают над устранением последствий. В муниципальном округе развернули оперативный штаб.
Ранее украинский беспилотник ударил по торговому центру в Новопскове в ЛНР, информация о пострадавших не поступала.