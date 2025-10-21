Почти 60 БПЛА уничтожили в небе над Россией за вечер

В течение четырех часов российские силы ПВО отразили атаку 58 дронов на приграничье. Большинство из них летело на Брянскую область, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 16:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Из них один дрон обнаружили над Курской областью, остальные — над Брянской. Массированная атака на регион продолжалась с полудня: в предыдущие четыре часа военные сбили шесть беспилотников.

В ночь на 21 октября БПЛА атаковали Ростовскую область. Беспилотники типа FP-1 с поражающими элементами нацелились на Батайск. Обломки упали во дворе на Октябрьской улице, разбив остекление, и повредили стену в многоэтажке на Западном шоссе. После обследования территории взрывотехниками жильцы вернулись домой.