ВСУ атаковали Батайск дронами FP-1 с поражающими элементами

Киевский режим атаковал жилые дома в Батайске в Ростовской области беспилотниками типа FP-1 с поражающими элементами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, ВСУ могли вести атаку с аэродрома в Кривом Роге. Дроны несли кумулятивные заряды от 50 килограммов каждый.

Тип БПЛА установили специалисты на месте обнаружения обломков после уничтожения дронов силами ПВО. Такие беспилотники-камикадзе стоят порядка 55 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ повреждения получил многоквартирный дом в Батайске на Западном шоссе. Из многоэтажки эвакуировали 20 человек. Обошлось без пострадавших.