Украинские БПЛА повредили высотку в Батайске

Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В Батайске пострадал многоэтажный дом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовский районе. Там обошлось без последствий на земле. В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — сказал он.

Из многоэтажки эвакуировались 20 человек, никто не пострадал. Слюсарь сообщил, что к месту ЧП выехали власти Батайска, решается вопрос о временном размещении жильцов.

Обломки беспилотника упали также во дворе на Октябрьской улице. По информации губернатора, обошлось без пострадавших, разбилось остекление.

О массированных атаках на Батайск рассказали очевидцы. Взрывы прогремели в районе Красного Сада.