Силы ПВО за ночь уничтожили 55 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 34 БПЛА сбили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, по три — над Липецкой областью и Краснодарским краем, два — в небе над территорией Крыма и семь — над акваторией Черного моря.

В ночь на 21 октября дрон ВСУ повредил многоэтажный дом в Батайске, отмечал губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА ударил в стену строения на верхних этажах. Из жильцов никто не пострадал, всего из дома эвакуировали 20 человек.

Слюсарь отметил, что к месту ЧП прибыли власти Батайска, сейчас решается вопрос о временном размещении жильцов.

Днем ранее два человека погибли при атаке ВСУ на сельскохозяйственное предприятие под Белгородом.